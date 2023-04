POL-BOR: Gronau-Epe - Entgegenkommenden übersehen

Gescher (ots) - In der zurückliegenden Nacht verstorben ist ein 83 Jahre alter Gescheraner an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Wie berichtet, war der Pedelecfahrer am Mittwochmorgen vergangener Woche in Gescher gestürzt, nachdem ihn beim Queren der Bahnhofstraße ein Auto touchiert hatte. Link zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5489581 (db) Kontakt für Medienvertreter: ...

