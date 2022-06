BPOL-HST: Bundespolizei nimmt Mann im Zug fest

Neustrelitz, Neubrandenburg (ots) - Am Samstagmittag (11.06.2022) wurden Bundespolizisten um Hilfe gebeten. In einer Regionalbahn von Waren in Richtung Neustrelitz wurden zwei allein reisende Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren festgestellt. Der 45- jährige Vater wollte in Waren/Müritz nur kurz den Zug verlassen, um eine Zigarette zu rauchen. Leider verpasste er rechtzeitig wieder einzusteigen und so fuhren die ...

