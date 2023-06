Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Streitigkeiten; Betrunkener Busfahrer aus dem Verkehr gezogen

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Bad Urach entstanden. Ein 42-Jähriger war gegen 06.40 Uhr mit einem Mercedes-Benz Sprinter auf der Teckstraße von der B 28 herkommend unterwegs. An der Kreuzung mit der Elsachstraße kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes-Benz A-Klasse eines 20 Jahre alten Mannes. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu und musste sich im Laufe des Tages in ärztliche Behandlung begeben. (ms)

Hohenstein (RT): Radfahrer zu Fall gebracht

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr war eine 52 Jahre alte Frau mit einem Opel auf der L 248 von Ödenwaldstetten herkommend unterwegs. An der Einmündung zur Marktstraße bog sie nach rechts in Richtung Bernloch ab, wobei sie einen bereits auf der Marktstraße ebenfalls in Richtung Ortsmitte fahrenden, vorfahrtsberechtigten Radler übersah. Das Auto touchierte den 42-jährigen Pedelec-Lenker, worauf dieser zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Zwiefalten (RT): Hoher Sachschaden nach Einbruch

Ein Firmenareal in der Hauptstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Zwischen 20 Uhr und sechs Uhr überstieg der Unbekannte einen Zaun, um auf das Firmengelände zu gelangen. Über ein Fenster verschaffte er sich gewaltsam Zutritt ins Innere, wo er weitere Türen aufbrach, Bewegungsmelder und Leuchten zerstörte und die Räume durchsuchte. Der Täter stieß auf einen geringen Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. An einem auf dem Hof stehenden Lkw schlug der Einbrecher eine Scheibe ein, aus dem Fahrzeug wurde jedoch nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro übersteigt den Wert des Diebesgutes bei Weitem. Der Polizeiposten Zwiefalten ermittelt. (sm)

Esslingen (ES): Radler gestürzt

Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall in der Nacht zum Donnerstag in der Hohenheimer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der 30-Jährige war gegen 1.50 Uhr mit seinem Herrenweg dort in Richtung Stadtmitte unterwegs. In der Kurve zur Champagnestraße geriet er mit seinem Rad an den rechten Bordsteinrand und wurde von dort nach links abgewiesen, woraufhin er eine Verkehrsinsel überfuhr und gegen ein Verkehrsschild prallte. Der Rettungsdienst brachte den Radler nach einer Erstversorgung vor Ort zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und am Verkehrszeichen war ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 400 Euro entstanden. (sm)

Neckartailfingen (ES): Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochnachmittag ereignet. Ein 52-Jähriger bog mit seinem Ford gegen 14.45 Uhr von der Ausfahrt der B 312 kommend nach links auf die K 1256 in Richtung Neckartailfingen ein. Ein aus dieser Richtung heranfahrender und vorfahrtsberechtigter, 68-jähriger Kleinkraftrad-Lenker bremste daher ab und versuchte, auszuweichen. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich dabei. Der Zweirad-Lenker war zuvor hinter einem unbeteiligten Auto gefahren, das nach rechts auf die Auffahrt zur Bundesstraße abgebogen war. Vom Rettungsdienst wurde der 68-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Kleinkraftrad dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. (mr)

Esslingen (ES): Streitigkeiten

Mit zahlreichen Streifenwagen ist die Polizei am Mittwochabend zum Park an der Esslinger Burg ausgerückt. Dort war gegen 20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Personen gemeldet worden. Beim Eintreffen der Streifen konnte lediglich eine kleinere Gruppe von fünf Personen angetroffen werden, die mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein könnte. Ein 22-Jähriger, der bei einer Streitigkeit mit seinem Bekannten leicht verletzt wurde, wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung seiner Blessuren ins Krankenhaus gebracht. Ob beide Vorfälle zusammengehören ist, sowie die Hintergründe und der Ablauf der gemeldeten Auseinandersetzung, Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen. (cw)

Rottenburg (TÜ): E-Scooter beim Überholen gestreift

Schwer gestürzt sind ein Mofa-Fahrer und ein E-Scooter-Fahrer am Mittwochabend auf dem Fahrradweg zwischen Rottenburg und Obernau. Ein 15-Jähriger war dort gegen 19.40 Uhr mit seinem Mofa in Richtung Obernau unterwegs und wollte einen 23-Jährigen auf seinem E-Scooter überholen. Dabei fuhr er so dicht an dem Rollerfahrer vorbei, dass er ihn streifte, wodurch beide zu Fall kamen. Während der Rollerfahrer unverletzt blieb, wurde der 15-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht werden musste. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, besaß keiner der Beteiligten ein für ihre Fahrzeuge erforderliches Versicherungskennzeichen. Zudem war der 15-Jährige nicht im Besitz einer Prüfbescheinigung zum Führen des Mofas. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte mit geschätzten 650 Euro überschaubar geblieben sein. (cw)

Rottenburg (TÜ): Fahrradfahrer mit Radgruppe kollidiert

Unachtsamkeit und ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf einem Radweg parallel der K6939 im Stadtteil Seebronn ereignet hat. Ein 17-jähriger Fahrradfahrer war gegen 18.55 Uhr von Wolfenhausen kommend in Richtung Seebronn unterwegs. Als ihm eine Radsportgruppe bestehend aus vier Fahrern entgegenkam, geriet er zu weit nach links und kollidierte mit der Gruppe. Der 17-Jährige, ein 22-Jähriger wie auch eine 20-Jährige stürzten daraufhin mit ihren Rädern zu Boden und verletzten sich leicht. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 22-jährige Radfahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die restlichen Radfahrer konnten nach ambulanter Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Lediglich am Fahrrad des 22-Jährigen entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Hechingen (ZAK): Betrunkener Busfahrer aus dem Verkehr gezogen

Einen alkoholisierten Busfahrer haben Polizeibeamte am Mittwochabend aus dem Verkehr gezogen. Zeugen und Fahrgäste verständigten gegen 21.10 Uhr die Polizei, weil sie den Eindruck hatten, dass der Fahrer des Linienbusses betrunken wäre. Im Verlauf der Fahndung nach dem Fahrzeug konnten Bus und Busfahrer parkend und ohne Fahrgäste in der Fürstenstraße angetroffen werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ob der 35 Jahre alte Fahrer überhaupt im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Hechingen. Der Mann sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (cw)

Albstadt (ZAK): Nach Unfall davongefahren

Ein Pkw-Lenker musste am Mittwochnachmittag seinen Führerschein abgeben, nachdem er unter Alkoholeinfluss stehend eine Unfallflucht begangen hatte. Der 24-Jährige bog gegen 16 Uhr mit einem Seat von der Laufener Straße nach links in die Vordere Gasse ab. Hierbei blieb er mit seinem Wagen an dem BMW einer 42 Jahre alten Frau hängen, die dort verkehrsbedingt warten musste. Ohne anzuhalten fuhr der Unfallverursacher im Anschluss zügig weiter. Dank einer aufmerksamen Zeugin, die sich das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs notierte, konnte die Polizei den Verursacher rasch ermitteln. Der Fahrer wurde kurze Zeit später zuhause angetroffen. Da er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille, musste er neben einer Blutentnahme auch seine Fahrerlaubnis aushändigen. An beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 5.000 Euro entstanden. (ms)

