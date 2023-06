Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verkehrskontrolle

Reutlingen (ots)

Fußgänger angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein 76 Jahre alter Fußgänger nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in eine Klinik gebracht werden. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 20.20 Uhr mit einem dunklen BMW auf dem Parkplatz beim RMC-Vereinsheim im Gewann Weiher ausgeparkt und übersah hierbei offenbar den an seinem Fahrzeug stehenden Mann. Im Zuge der darauffolgenden Kollision stürzte der Fußgänger zu Boden. Ohne sich um den bewusstlosen Verletzten zu kümmern, flüchtete der Autofahrer. Ersthelfer entdeckten den 76-Jährigen etwa 15 Minuten später und alarmierten den Rettungsdienst, der den Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus brachte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (jp)

Engstingen (RT): Fatales Überholmanöver

Ein fatales Überholmanöver hat am Donnerstagmittag zu einem Frontalzusammenstoß auf der B 312 geführt. Ein 59-Jähriger war gegen 13.40 Uhr mit einem Renault auf der Bundesstraße in Richtung Kleinengstingen unterwegs. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve überholte er zunächst einen Klein-Lkw und im Anschluss einen Sattelzug. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von Bernloch herkommenden Mercedes-Benz einer 49 Jahre alten Frau. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab und blieb im dortigen Strauchbewuchs hängen. Die Mercedes-Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

Baltmannsweiler (ES): Ölwanne aufgerissen (Zeugenaufruf)

Ein erheblicher Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist an einem Fahrzeug am Donnerstagmittag auf der K 1208 entstanden, als es über einen Gegenstand auf der Straße gefahren ist. Ein 25-Jähriger befuhr kurz nach 12.30 Uhr mit einem Ford Fiesta die Kreisstraße von Baltmannsweiler herkommend in Richtung Reichenbach. Hierbei überfuhr er einen bislang unbekannten orangefarbenen, zylindrischen Gegenstand, der auf der Fahrbahn lag. An dem Auto wurde dabei unter anderem die Ölwanne aufgerissen, so dass es zu einer starken Verschmutzung der Straße kam. Zur Reinigung musste neben der Feuerwehr ein spezielles Reinigungsfahrzeug der Straßenmeisterei ausrücken. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, konnte noch nicht ermittelt werden, da er bislang unauffindbar in die Böschung geschleudert wurde. Hinweise hierzu beziehungsweise auf den Verursacher werden unter Telefon 0711/3990-0 an das Polizeirevier Esslingen erbeten. (ms)

Weilheim (TÜ): Ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteln unterwegs

Ein 32-Jähriger ist mit seinem Audi am frühen Freitagmorgen, kurz vor drei Uhr, von aus dem Verkehr gezogen worden. Eine Streifenbesatzung hatte den Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und außerdem augenscheinlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da ein Schnelltest diesen Verdacht erhärtete, musste der Mann anschließend eine Blutprobe abgeben. Die Schlüssel des Audi wurden einbehalten. (ah)

