Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230702 - 0766 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Messerstiche nach Auseinandersetzung

Frankfurt (ots)

(lo) Die Polizei hat am Samstag (01. Juli 2023) einen Mann festgenommen, der zuvor einem anderen Mann mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt hatte.

Gegen 01.55 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Karlstraße einen offensichtlich verletzten Mann. Nach der Erstversorgung der Verletzungen im Oberkörperbereich deutete dieser auf einen in der Nähe befindlichen Mann, der ihm diese Verletzungen zugefügt haben soll. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die eingesetzten Kräfte bei dem mutmaßlichen 18-jährigen Täter Blutanhaftungen an den Händen sowie an der Kleidung fest. In unmittelbarer Nähe konnte ein Messer sichergestellt werden.

Der 45-jährige Geschädigte wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo sein kritischer Zustand stabilisiert werden konnte.

Der Beschuldigte wurde in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums gebracht und muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell