POL-F: 230630 - 0763 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Widerstand

Frankfurt (ots) - (di) Gestern Morgen (29. Juni 2023) erfolgte in Niederrad die Festnahme eines Kabeldiebes auf frischer Tat. Eine weitere Person flüchtete. Eine Polizeistreife des 10. Polizeirevieres nahm gestern gegen 03:45 Uhr in der Früh in der Donnersbergstraße verdächtige Geräusche aus dem Bereich des alten Niederräder Bahnhofs wahr. Da es auf der dortigen Baustelle der Deutschen Bahn in jüngster ...

mehr