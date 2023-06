Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230630 - 0761 Frankfurt - Niederrad: Kabeldieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Morgen (29. Juni 2023) erfolgte in Niederrad die Festnahme eines Kabeldiebes auf frischer Tat. Eine weitere Person flüchtete.

Eine Polizeistreife des 10. Polizeirevieres nahm gestern gegen 03:45 Uhr in der Früh in der Donnersbergstraße verdächtige Geräusche aus dem Bereich des alten Niederräder Bahnhofs wahr. Da es auf der dortigen Baustelle der Deutschen Bahn in jüngster Vergangenheit bereits zu Diebstählen von Buntmetall kam, schauten die Beamten genauer nach.

Im Bereich der Baustelle fiel eine männliche Person auf, die sofort flüchtete, als sich die Beamten näherten. Auf der Zufahrt zur Baustelle befand sich ein Fahrzeug mit italienischen Zulassung. Hier trafen die Beamten auf eine weitere Person und kontrollierten diese.

Neben dem Fahrzeug lagen fein säuberlich zurechtgeschnittene und zum Abtransport bereitgelegte Kupferkabel. Entsprechendes Tatwerkzeug war ebenfalls vorhanden. Der angetroffene wohnsitzlose 39-Jährige wurde wegen des Verdachts des Diebstahls vorläufig festgenommen und in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Die Suche nach der flüchtigen Person dauert an.

