POL-PDKH: NACHTRAG zum Vollbrand eines Einfamilienhauses

Pfaffen-Schwabenheim (ots)

Am Mittwoch, dem 07.06.2023, fand eine erneute Brandortuntersuchung am eingestürzten Haus in Pfaffen-Schwabenheim statt. Mit einem Sachverständigen für Brandursachen, einem Brandmittelspürhund und einem Einsatzfahrzeug zur Räumung größerer Bauteile dauerten die Untersuchungen mehrere Stunden. Eine konkrete Brandursache konnte nicht festgestellt werden. Es ergaben sich keine Hinweise auf strafbare Handlungen oder einen technischen Defekt. Die Ermittlungen dauern an.

