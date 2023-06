Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: E-Scooter-Fahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß mit PKW

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die 24-Jährige befuhr mit ihrem E-Scooter den Radweg von Hackenheim nach Bad Kreuznach, als plötzlich ein PKW von einem Feldweg kommend den Radweg queren wollte. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte die E-Scooter-Fahrerin über die Motorhaube des PKW und verletzte sich. Sie wurde durch den hinzugezogen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers, musste die an die Unfallstelle angrenzende L412 kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden.

