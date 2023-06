Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Bad Kreuznach - Verkehrssicherheit - Ihre Polizei lädt ein

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 07.06.2023 laden die Polizei und der ADFC Interessierte zu einer großen Präventionsveranstaltung in Bad Kreuznach auf den Kornmarkt ein. Von 09:00 bis 15:00 Uhr werden die Verkehrssicherheitsberater der Polizei in Kooperation mit der Rad-AG der Stadt Bad Kreuznach über sämtliche Themen rund um Fahrradsicherheit und Verkehrsunfallprävention informieren. Neben Informationsgesprächen wird es auch interaktive Angebote geben. An der twall® Reaktionswand können die Besucher ihre Reaktion, Koordination und Bewegungsfähigkeit testen. Im E-Bike-Parcours können Groß und Klein ihre Fähigkeiten auf dem Rad unter Beweis stellen und im Anschluss an der sogenannten Knack-Box erproben, wie leicht oder auch schwer sich Fahrradschlösser mittels Bolzenschneider überwinden lassen. Darüber hinaus bietet der ADFC eine Codierung der mitgebrachten Fahrräder an. Bringen Sie dafür neben Ihrem Fahrrad, Ihren Personalausweis, einen Kaufbeleg und evtl. den bereits vorbereiteten Codierauftrag mit. Weitere Infos finden sie unter www.adfc.de

