Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vollbrand eines Einfamilienhauses

Pfaffen-Schwabenheim (ots)

Am Abend des 01.06.2023 kam es gegen 18.30 Uhr (Meldezeit) in der Badenheimer Straße in Pfaffen-Schwabenheim zum Vollbrand eines Einfamilienhauses. Durch die eintreffenden Polizeikräfte wird das Brandobjekt weiträumig abgesperrt. Im Laufe der Löscharbeiten kommt es zum vollständigen Einsturz des Anwesens. Hinweise zur Brandursache sind noch nicht vorhanden, die Ermittlungen dauern an und gestalten sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten als schwierig. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, wird aber auf eine sechs-stelligen Summe geschätzt.

