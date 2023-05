Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Rettungskräfteeinsatz; Auffinden einer leblosen Person

Bad Kreuznach, Nahe, Höhe Wertstoffhof (ots)

Am 18.05.2023 gegen 10:30 Uhr wurde durch eine aufmerksame Spaziergängerin via Notruf ein offenbar lebloser Körper in einem Zulauf zur Nahe gemeldet. Der Zulauf befindet sich unter der Brücke der B 41, in Höhe des Wertstoffhofes von Bad Kreuznach. Die entsandten Retter konnten den Sachverhalt leider bestätigt vorfinden. Der leblose Körper wurde durch die Feuerwehr geborgen und der anwesende Notarzt stellte daraufhin den Tod der Person fest. Bei der verstorbenen Person handelte es sich um einen 49-jährigen Mann. Die Ermittlungen zur Todesursache wurden durch den Kriminaldauerdienst aus Mainz übernommen. Nach ersten Erkenntnissen konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Bad Kreuznach geführt.

