Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - Radfahrer leichtverletzt

Daxweiler (ots)

Am 17.05.2023 gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der L214 im Einmündungsbereich zur K37 ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Ein 19-jähriger Radfahrer befuhr die L214 aus Rheinböllen kommend in Richtung Stromberg. Im Einmündungsbereich zur K37 wollte dieser nach links in Richtung Daxweiler abbiegen. Dies erkannte ein 22-jähriger PKW-Fahrer, welcher sich hinter dem Radfahrer befand, nicht rechtzeitig und fuhr dem Radfahrer auf. Durch den folgenden Sturz wurde dieser nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Bad Kreuznach verbracht. Bei dem 22-jährigen PKW-Fahrer konnten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Dieser räumte daraufhin den kürzlichen Konsum von Marihuana ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Gegen den 22-jährigen PKW-Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell