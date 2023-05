Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Versuchter Diebstahl an ca. 450 - 500 Metern Kupferkabel; Zeugenhinweise gesucht!

Baustelle A61, zw. Rheinböllen und der Raststätte Hunsrück West, Höhe Daxweiler (ots)

An der A61, zwischen Rheinböllen und der Raststätte Hunsrück West, werden derzeit Bauarbeiten ausgeführt. Hierzu wurde ein größeres Baustellenlager mit eigener Stromversorgung aufgebaut. In Höhe der Ortslage Daxweiler wurde nun die Zuleitung zum Baustellenlager von derzeit unbekannten Tätern entwendet. Als Tatzeitraum wurde die vergangene Nacht, vom 10.05.2023 auf den 11.05.2023, angegeben. Die Täter schnitten das schwere Kabel in kleinere Teilstücke und entfernten die Isolation. Anschließend versteckten sie die Stücke in einem nahe zur Fahrbahn gelegenen Gebüsch. Dort konnte das vermeintliche Diebesgut durch die Bauarbeiter allerdings wieder aufgefunden werden. Eine Spurensuche und verschiedene Spurensicherungsarbeiten wurden durchgeführt. Der Kupferwert dürfte bei circa 10.000EUR liegen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 88110 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell