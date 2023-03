POL-COE: Dülmen, Bergflagge/ Grauer Opel Astra Sports Tourer+ beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in einen Kindergarten am Pfarrer-Kersting-Weg eingebrochen. Zwischen 16.25 Uhr am Dienstag (07.03.23) und 7 Uhr am Mittwoch (08.03.23) hebelten die Täter eine Türe auf. Sie durchwühlten Räume und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen haben sie mindestens fünf Laptops entwendet. Gleiches passierte in einer nebenliegenden Grundschule ...

