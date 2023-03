POL-COE: Coesfeld, Pfarrer-Kersting-Weg/ Einbruch in Turnhalle

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 07.03.2023, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr, in ein Geschäftsgebäude auf der Straße "Breil" in Ascheberg ein und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Um in das Gebäude zu gelangen, zerschlugen sie zuvor eine Fensterscheibe. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

