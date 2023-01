Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Aufmerksamer Bürger enttarnt Tankbetrüger

Freiburg (ots)

Breisach - Aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Bürgers konnte ein mutmaßlicher Tankbetrüger identifiziert werden. Dem Mitteiler war am Dienstagmorgen, 17.01.2023, gegen 09.30 Uhr, auf seinem Anwesen in der Ihringer Landstraße ein Fahrzeugführer aufgefallen, der an seinem schwarzen Peugeot mit Klebeband an den angebrachten französischen Kennzeichen hantierte und schoss von dem Auto ein Foto. Tatsächlich steht diese Beobachtung nun im Zusammenhang mit einem Tankbetrug, der im genannten Zeitraum in Breisach mit einem schwarzen Peugeot mit abgeklebten Kennzeichen begangen wurde. Aufgrund des Fotos konnte das Fahrzeug der Tat zugeordnet werden. Die Tankschuld für die 20,08 l getankten Diesel beträgt 35,52 Euro. Weitere Ermittlungen, insbesondere ob das Fahrzeug für weitere Betrugsstraftaten in Betracht kommt, prüft nun das Polizeirevier Breisach.

