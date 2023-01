Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Freiburg: Schwere Brandstiftung in Altenwohnheim - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Die Verursacher des Feuers in einer Seniorenwohnanlage, nach denen die Kriminalpolizei Freiburg gesucht hatte, haben sich zu Jahresbeginn auf einer Freiburger Polizeidienststelle von sich aus gestellt.

Es handelt sich hierbei um drei strafunmündige Kinder. Weitere Ermittlungen dauern an.

_________________________________________________________

Erstmeldung:

Freiburg: Schwere Brandstiftung in Altenwohnheim - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag, 27.12.2022, gegen 14.50 Uhr hatten Unbekannte in einer Seniorenwohnanlage in der Freytagstraße in Freiburg eine schwere Brandstiftung begangen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten Sie einen brennenden Gegenstand zwischen einen halb heruntergelassenen Rollladen und eine Fensterscheibe einer im Erdgeschoß befindlichen Wohnung gesteckt. Das Feuer konnte durch den betroffenen Bewohner zufällig festgestellt und gelöscht werden, noch bevor größerer Sachschaden entstand. Unter den Tatverdächtigen sollen drei Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren befunden haben. Diese hatten sich zur Zeit des Brandausbruchs im dortigen Bereich aufgehalten und flüchteten beim Erkennen des Bewohners über einen nahe gelegenen Spielplatz. Ob noch weitere Personen dieser Gruppe zugehörig waren, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) sucht Zeuge, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den gesuchten Mädchen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell