Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Straßenbahnhilfeleistung in der Innenstadt von Dresden

Dresden (ots)

Datum: 15. Dezember 10:36 - 13:20 Uhr

Einsatzort: Pirnaischer Platz

Aus noch zu ermittelnder Ursache ist am heutigen Vormittag auf dem Pirnaischen Platz eine Straßenbahn entgleist. Dabei wurde die Straßenbahn beschädigt und stand in Z-Form auf beiden Gleisen. Eine auf dem Nachbargleis vorbeifahrende Tram wurde ebenfalls beschädigt. Verletzte waren nicht zu beklagen. Die Feuerwehr sicherte zunächst das Fahrzeug und führte eine umfassende Lageerkundung durch. Auf Grund der besonderen Stellung der Straßenbahn konnte diese nur Stück für Stück angehoben werden, um sie dann Zentimeter für Zentimeter in die Ausgangsposition zurückzubringen. Auf Grund von Beschädigungen am Drehgestell musste die Tram auf spezielle Rollwagen gestellt werden, um sie dann zurück ins Depot fahren zu können. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr erforderten sehr viel Technik und Raum, was dazu führt, dass der Pirnaische Platz großräumig abgesperrt werden musste. Aus diesem Grund kam es in der Innenstadt zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Davon war auch der ÖPNV betroffen. Mittlerweile sind die Einsatzmaßnahmen abgeschlossen und die Straßenbahn wird in das Depot geschleppt. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuer-und Rettungswachen Albertstadt, Striesen und Löbtau.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell