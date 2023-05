Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebstahl eines Kompressoranhängers; Zeugen gesucht!

Ippesheim, Frankfurter Straße (ots)

Im Rahmen eines europäischen Entwicklungsprogramms wird derzeit der Nahedeich in der Ortslage von Ippesheim ausgebaut bzw. erneuert. Zu diesem Zweck werden vor Ort verschiedene Baumaschinen vorgehalten. U.a. auch ein Kompressoranhänger. Dieser wurde allerdings in der Nacht vom 10.05.2023 auf den 11.05.2023 von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der Anhänger war mittels Schloss und Stahlkette gesichert, was die Täter allerdings nicht von ihrem Vorhaben abhalten konnte. Eine entsprechende Spurensuche wurde durchgeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe von circa 30.000EUR. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671 8811 0 erbeten.

