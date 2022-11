POL-BS: Überfall auf Wettbüro

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Salzdahlumer Straße 10. / 14.11.2022 Die 64-Jährige wurde am Donnerstag von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Am Donnerstagabend befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw die Salzdahlumer Straße in Richtung stadtauswärts. In entgegengesetzter Richtung hielt ein Bus an der Haltestelle 'Schefflerstraße'. Die 64-Jährige trat ...

mehr