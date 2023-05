Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sonderkontrolle Truck&Bus anlässlich der aktuellen Kontrollwoche

Fürfeld (ots)

Am 11.05.2023 wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr an der B420, im Bereich der Ortslage Fürfeld, eine Kontrollstelle durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach eingerichtet. Hintergrund ist die aktuelle Kontrollwoche Truck&Bus. Im Rahmen der durchgeführten Kontrollen konnten acht Verstöße festgestellt werden. Unter anderem wiesen zwei Fahrzeuge technische Mängel auf, wodurch jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet wurde. Des Weiteren wurde bei einem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, da Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit bestand. Hintergrund dürfte der Konsum von Betäubungsmittel sein. Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

