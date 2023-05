Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallverursacherin greift nach Wasserflasche im Fußraum und verursacht einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Bad Kreuznach (ots)

Am 11.05.2023 ereignete sich gegen 11:15 Uhr ein Verkehrsunfall im Schwabenheimer Weg in Bad Kreuznach. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die 48-jährige Unfallverursacherin zunächst hinter einer rotlichtzeigenden Lichtzeichenanlage und wartete. Um die Wartezeit zu überbrücken, griff sie hinter den Beifahrersitz um eine Wasserflasche hervorzuholen. Hierbei rutschte sie vom Bremspedal ab und fuhr mit ihrem Fahrzeug an. Um ein Zusammenstoß mit dem vor ihr wartenden PKW zu verhindern, zog sie auf die Gegenspur. Dort kam ihr jedoch zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug entgegen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen fünf Fahrzeugen. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Die Fahrzeuge verblieben weiter fahrbereit. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 20.000EUR belaufen.

