Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tragischer Verkehrsunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt Bad Klosterlausnitz, bei dem eine Person tödlich verunglückte. Anhand der Spuren stellte sich der Unfallverlauf wie folgt dar: Der Fahrer eins Pkw Renault befuhr die Straße an der Autobahn in Richtung Kreisverkehr. Nach der Einfahrt in den Kreisverkehr jedoch überfuhr der Pkw diesen nahezu gerade. In der weiteren Folge überschlug sich der Renault mehrfach und der Fahrer wurde aus dem Pkw geschleudert. Hierdurch erlitt der Fahrer Verletzungen, welche nicht mit dem Leben vereinbar waren. Durch Zeugen wurde der Pkw in der Bankette festgestellt. Welche Umstände zum Verkehrunfall führtenist Gegenstand der Ermittlungen. Zur genauen Rekonstruktion sucht die Polizei Saale-Holzland nunmehr Zeugen. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann oder den besagten Pkw Renault kurz davor im Bereich Hermsdorf gesehen hat wird gebeten, sich unter 036428 - 640 bzw. per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de zu melden.

