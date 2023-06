Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW- Vollbrand infolge eines Verkehrsunfalls mit Schwerverletzten auf der L236

Gem. Hargesheim, L236 zw. Windesheim und Hargesheim (ots)

Gegen 14:08 Uhr kommt es am heutigen Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L236. Der 72- jährige Unfallverursacher gerät auf gerader Strecke aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug auf die Gegenspur und kollidiert frontal mit der entgegenkommenden Fahrzeugführerin. Durch den wuchtigen Aufprall kommt der Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn ab und auf einer angrenzenden Grünfläche zum Liegen, bevor das Fahrzeug in Vollbrand gerät. Aufgrund des schnellen Einschreitens der umliegenden Feuerwehren, die sofort Löschmaßnahmen einleiten, kann ein Übergreifen des Feuers auf die weitere Umgebung verhindert werden. Die beiden Unfallbeteiligten müssen schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden, Lebensgefahr besteht nicht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme muss die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt werden.

