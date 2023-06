Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230630 - 0760 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (29 Juni 2023) kam es auf der A5 zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete.

Gegen 23:05 Uhr fuhren drei Autos kurz hintereinander auf der A5 in Richtung Darmstadt. In Höhe des Nordwestkreuzes war eine Nachtbaustelle eingerichtet. Aus diesem Grund war die rechte sowie mittlere Fahrbahn gesperrt und nur die linke Fahrspur freigegeben.

Die drei Fahrzeuge näherten sich der Baustelle. Während der vorausfahrende Audi A6 seine Geschwindigkeit zum Passieren der Baustelle auf die vorgeschriebenen 80 Km/h reduzierte und auch der nachfolgende Audi A3 seine Fahrt drosselte, bemerkte der nachfolgende Fahrer eines Mercedes dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Audi A3 auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi A3 noch auf den davor fahrenden Audi A6 geschoben. Der Fahrer des Mercedes stoppte kurz, beschleunigte dann aber sein Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen wurde unmittelbar veranlasst. Zwischenzeitlich beteiligte sich auch ein Polizeihubschrauber an der Suche.

An allen beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Fahrer der beiden Audis wurden leicht verletzt. An der Unfallstelle fanden die Beamten ein Kennzeichen sowie die Fronstoßstange eines Mercedes. Noch während der Unfallaufnahme fuhr das flüchtige Fahrzeug erneut am Unfallort vorbei. Die Front des Fahrzeuges war massiv beschädigt und das angebrachte Kennzeichen entsprach dem an der Unfallstelle aufgefundenen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten das Fahrzeug kurze Zeit später. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

