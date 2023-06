POL-F: 230630 - 0757 Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Pkw kollidiert mit U-Bahn

Frankfurt (ots) - Eine jüdische Besuchergruppe der Stadt Frankfurt am Main, die aus den USA angereist war, besuchte am heutigen Tag (29. Juni 2023) das jüdische Denkmal am Philipp-Holzmann-Weg, in unmittelbarer Nähe der EZB. Während sich der Großteil der Gruppe an dem Denkmal befand, hielt sich eine Besucherin ...

mehr