POL-WI: "Schockanruf" erfolgreich +++ Vorsicht Trickdiebstahl! +++ Einbruch in Schnellrestaurant scheitert +++ Blitzerreport

1. "Schockanruf" erfolgreich,

Wiesbaden, Hessenring,

17.11.2022, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr,

(mas) Betrüger riefen am Donnerstag bei einer Dame aus Wiesbaden an, gaben sich als Polizeibeamte aus und erbeuteten im weiteren Verlauf Wertsachen. Es ist immer wieder dieselbe Masche. Durch eine geschickte Gesprächsführung machen die Täter die Opfer glaubend, ein Familienangehöriger habe einen schweren Unfall mit Toten verursacht und sitze nun im Gefängnis. Durch die vermeintlichen Polizisten und Staatsanwälte wird eine Kaution für die Freilassung gefordert und den Opfern emotional stark zugesetzt. So geschah es auch einer Dame aus Wiesbaden, die den Tätern an ihrer Haustür im Hessenring Bargeld und Wertsachen in einer Höhe von mehreren Zehntausend Euro übergab. Ein Mann aus der Germanenstraße reagierte richtig. Er blieb zunächst unbeeindruckt, fragte kritisch nach und rief die eigene Tochter vorsorglich persönlich an. So wurde ihm schnell klar, dass er nicht mit der echten Polizei, sondern mit Betrügern telefonierte und beendete das Gespräch. Hinweise zu der Tat im Hessenring nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. In Gärtnerei eingebrochen,

Wiesbaden, Weinreb,

16.11.2022, 17:00 Uhr - 17.11.2022, 06:30 Uhr,

(mas) Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag in eine Gärtnerei in der "Weinreb" ein und machten Beute. Die noch Unbekannten verschafften sich unbemerkt Zugang zu dem Gelände und den Räumlichkeiten des Komplexes. Ihnen gelang es diverse Gegenstände und Werkezeuge in einem Wert von geschätzt 1000EUR zu entwenden und unerkannt zu flüchten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Einbruch in Schnellrestaurant scheitert,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

18.11.2022, 04:30 Uhr - 05:12 Uhr,

Unbekannte versuchten am frühen Freitagmorgen in ein Schnellrestaurant in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden einzubrechen. Durch ein Seitenfenster gelang es den Tätern in das Gebäude einzudringen. Bei dem Versuch eine Innentür gewaltsam zu Öffnen verschreckte die ausgelöste Alarmanlage die Einbrecher. Es entstand Sachschaden von rund 450 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

4. PKW aufgebrochen,

Wiesbaden, Fritz-Philippi-Straße, Blücherstraße, Wingertstraße, 16.11.2022, 15:00 Uhr - 17.11.2022, 10:30 Uhr,

(mas) In der Nacht zu Donnerstag schlugen Täter gleich an mehreren Orten in Wiesbaden zu und stahlen Wertsachen aus zum Teil unverschlossenen Fahrzeugen. In der Fritz-Philippi-Straße konnte eine Brille aus einem BMW im Wert von 1500 EUR entwendet werden. Zeugen werden gebeten sich an das 3. Revier unter 0611/345-2340 zu wenden. Aus einem Skoda in der Blücherstraße gelang es den Tätern, nachdem sie die Scheibe einschlugen, ein Mobiltelefon zu stehlen. Einige Euromünzen konnten sie in einem VW in der Wingertstraße finden. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2540 entgegen.

5. Pakete aus Lieferwagen gestohlen,

Wiesbaden, Erbacher Straße,

17.11.2022, 15:00 Uhr,

(mas) Am Donnerstagnachmittag wurden in der Erbacher Straße in Wiesbaden über zwei Dutzend Pakete aus einem Lieferwagen gestohlen. Der Paketzusteller ließ sein Fahrzeug im Rahmen eines Zustellvorgangs einige Minuten unbeobachtet, als die Täter zuschlugen. Sie öffneten das Fahrzeug und entnahmen die Pakete mit unbekanntem Inhalt. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

6. Mehrere Fahrzeuge zerkratzt,

Wiesbaden, Karlstraße,

17.11.2022, 21:30 Uhr,

(mas) Am Donnerstagabend wurden insgesamt vier Fahrzeuge von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Fahrzeuge befanden sich zur Tatzeit allesamt in der Karlstraße. Es entstand ein Schaden von rund 3500 EUR. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2140 entgegen.

7. Unfallflucht auf der B455,

Wiesbaden, B455,

17.11.2022, 07:25 Uhr,

(mas) Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der B455 an der Anschlussstelle zur A66 ein Unfall, in deren Folge der Verursacher flüchtete. Die Geschädigte befuhr mit ihrem roten Toyota den rechten Fahrstreifen der B455 in Fahrtrichtung Kastel. Links neben der Geschädigten fuhr ein schwarzer Fiat ebenfalls in Richtung Kastel. An der Anschlussstelle zur A66 befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Ausfädelungstreifen in Richtung A66. Kurz vor dem Ende des Ausfädelungsstreifens entschied sich der Unfallverursacher doch wieder auf die B455 zu wechseln und weiter in Richtung Kastel zu fahren. Hier kam es dann zur Kollision mit dem roten Toyota, welcher in der Folge auch mit dem schwarzen Fiat zusammenstieß. Der Unfallverursacher flüchtete und ließ die Geschädigten an der Unfallstelle zurück, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter 0611/345-2440 an das 4. Polizeirevier zu wenden.

8. Vorsicht Trickdiebstahl!

In den vergangenen Tagen erreichen die Polizei neben den "falschen Wasserwerkern" nun auch vermehrt Meldungen über "falsche Mobilfunkmitarbeiter". Die Masche ist in beiden Fällen ähnlich, die Kriminellen verschaffen sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung. Die Täter geben an den Haustüren an, Mitarbeiter der Telefongesellschaft zu sein und in den Wohnungen nach den entsprechenden Telefonanschlüssen schauen zu müssen, um diese auf einen anstehenden Ausbau der Glasfaserleitungen vorbereiten zu können. Sobald die Täter in der Wohnung sind, werden die Opfer durch einen Täter abgelenkt während der Komplize nach Wertgegenständen in der Wohnung sucht. Wenn die Opfer den Diebstahl feststellen, ist es meist zu spät und die Täter sind über alle Berge.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung. - Sie haben das Hausrecht für ihre Wohnung/Haus und bestimmen somit, wer hereinkommen darf. - Nutzen Sie konsequent vorhandene Sicherungseinrichtungen wie beispielsweise eine Kette oder besser ein Kastenschloss. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Personen vor der Tür stehen. - Vereinbaren Sie mit den Personen einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei dem Unternehmen an und lassen Sie sich den Auftrag bestätigen. Suchen Sie die Telefonnummer des Unternehmens selbst heraus. - Lassen Sie Handwerker und Ableser nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn diese von der Hausverwaltung oder der Firma angekündigt worden sind. - Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter dem Notruf 110! - Pflegen Sie als jüngerer Mensch Kontakt zu Ihren älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer. - Als Angehörige von älteren Menschen bitten wir Sie, Ihre Angehörigen über diese Betrugsform zu informieren und darüber zu sprechen. - Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (0611) 345-1616, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren

9. Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

