POL-F: 230702 - 0765 Frankfurt - Sossenheim: Festnahme nach Bedrohung

Frankfurt (ots) - (hol) Am Samstag, den 08.07.23 ist es endlich so weit: Der Startschuss für die hessenweite Präventionsoffensive "Gemeinsam Sicher in Hessen" fällt in Frankfurt am Main. Die vielfältigen Präventionsangebote der hessischen Polizei, die der hessische Innenminister Peter Beuth gemeinsam mit dem ...

mehr