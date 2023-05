Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung an Tankstelle - Polizistin wird verletzt

Breitenworbis (ots)

An einer Tankstelle in Breitenworbis kam es am Sonntag gegen 17.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Männer gerieten in Streit und drohten einschreitenden Passanten Schläge an. Beim Eintreffen der Polizeibeamten am Einsatzort stellten diese fest, dass gegen einen der Streithähne ein Haftbefehl vorlag. Aufgrund der Verletzungen der Männer, wurden diese zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der zur Festnahme in Fahndung stehende Mann wurde durch Polizisten im Rettungswagen begleitet. Hier wurde der Festgenommene zunehmend aggressiv und agierte gegen die Beamten. Eine Polizeibeamtin wurde verletzt und konnte den Dienst nicht fortsetzen. Der Täter wurde noch am Abend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Gegen die beiden Männer wird nun wegen verschiedener begangener Straftaten ermittelt - so auch wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

