LPI-NDH: Nebengelass einer Scheune in Flammen

Oldisleben (ots) - Am 05.05.2023, 15:00 Uhr ereignete sich in Oldisleben in der Frankenhauser Straße auf Höhe des dortigen Fußgängerüberweges ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw kollidiert hier mit einem 7-jährigen Radfahrer. Das Kind kommt zu Fall und wird zum Glück nicht schwer verletzt. Am Fahrrad und einer Uhr entstehen Sachschaden in einer ...

mehr