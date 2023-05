Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Verursacherin flüchtet vom Unfallort

Oldisleben (ots)

Am 05.05.2023, 15:00 Uhr ereignete sich in Oldisleben in der Frankenhauser Straße auf Höhe des dortigen Fußgängerüberweges ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw kollidiert hier mit einem 7-jährigen Radfahrer. Das Kind kommt zu Fall und wird zum Glück nicht schwer verletzt. Am Fahrrad und einer Uhr entstehen Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 450,-EUR. Die Pkw-Fahrerin flüchtet nach der Kollision pflichtwidrig vom Unfallort ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Auch an ihrem Fahrzeug könnte Sachschaden entstanden sein.

Zeugen sind hiermit aufgerufen sich bei der Polizei zu melden, wenn sie sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen, der Unfallverursacherin und ihrem Fahrzeug machen können.

