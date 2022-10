Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 20-jähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag fuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Audi gegen 13:30 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt an der Pagenstecherstraße. Der Belmer übersah dabei einen von links kommenden Rennradfahrer, welcher auf dem Fahrradstreifen in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, sodass der 20-jährige Radfahrer stürzte. Der junge Mann aus Osnabrück verletzte sich dabei schwer. Außerdem entstand Sachschaden am PKW und am Rennrad.

