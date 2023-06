Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230730 - 0764 Frankfurt - Polizeipräsidium: Auftakt zur Präventionsoffensive "Gemeinsam sicher in Hessen" steht vor der Tür

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstag, den 08.07.23 ist es endlich so weit: Der Startschuss für die hessenweite Präventionsoffensive "Gemeinsam Sicher in Hessen" fällt in Frankfurt am Main. Die vielfältigen Präventionsangebote der hessischen Polizei, die der hessische Innenminister Peter Beuth gemeinsam mit dem Frankfurter Polizeipräsidenten Stefan Müller vorstellen wird, werden für die Bürgerinnen und Bürger noch sicht- und erlebbarer!

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen sind herzlich eingeladen, sich am Polizeipräsidium Frankfurt am Main über das breitgefächerte Präventionsangebot der hessischen Polizei zu informieren. In der Zeit zwischen 10:00 und 14:30 Uhr verwandelt sich der Außenbereich des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main in der Adickesallee 70 zu einer polizeilichen Präventionswelt.

Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus dem Bereich der polizeilichen Prävention sowie ihre Netzwerkpartner stehen den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen und Anliegen rund um das Thema im direkten Austausch zur Verfügung und ermöglichen dabei tiefe Einblicke in die Präventionsarbeit der hessischen Polizei.

Schwerpunkte bilden dabei:

- Seniorenprävention, - Kinder- und Jugendprävention, - Internetprävention, - Schutz vor Diebstahl und Einbruch, - Prävention im Straßenverkehr, - Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen, - Stärkung unseres demokratischen Bewusstseins.

Dazu wird ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie angeboten, worunter die Vorführung des Diensthundekommandos sowie eine kostenfreie Fahrradcodierung sicherlich die Höhepunkte darstellen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Für die Fahrradcodierung, die in der Zeit zwischen 10:00 - 14:00 Uhr stattfindet, stehen nur begrenzt Plätze zur Verfügung. Daher werden Interessierte gebeten, sich vorher per Email ( anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de) unter Angabe der gewünschten Uhrzeit, Name und Anschrift anzumelden.

Die Veranstaltung findet ausschließlich auf dem Außengelände des Präsidiums statt. Den Besuchern wird empfohlen, mit dem ÖPNV anzureisen, da am Polizeipräsidium keine Besucherparkplätze vorhanden sind.

Weitergehende Informationen rund um die Veranstaltung können Sie unserem Internetauftritt unter

https://www.polizei.hessen.de/broker.jsp?uCon=6b840c46-8669-0981-c3f9-d7c203b78a65&uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59

entnehmen.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind ebenfalls herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen und im Anschluss darüber zu berichten. Bitte geben Sie uns vorher per Email unter pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Bescheid, ob Sie kommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell