POL-F: 230702 - 0769 Frankfurt - Dornbusch: Einbruch in Schule

Frankfurt (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag (01. Juli 2023) gegen 15:40 Uhr an der Kreuzung Marbachweg / Eschersheimer Landstraße. Ein Rettungswagen war im Rahmen einer Alarmfahrt mit Sondersignalen in Fahrtrichtung "Am Dornbusch" unterwegs. Im Kreuzungsbereich überfuhr er unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die rote Ampel. Der 22-jährige Motorradfahrer befuhr zeitgleich die ...

