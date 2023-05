Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 17-jähriger Stader blendet Autofahrer mit Laserpointer - Polizei sucht weitere Betroffene und Zeugen, Unbekannte entwenden Anhänger in Düdenbüttel

Stade (ots)

1. 17-jähriger Stader blendet Autofahrer mit Laserpointer - Polizei sucht weitere Betroffene

Am gestrigen späten Dienstagabend gegen 22:00 h wurde in Stade in der Grünendeicher Straße mehrere Autofahrer von einem 17-jährigen Stader aus dessen Wohnung mit einem Laserpointer geblendet. Der Laserpointer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt werden. Gegen den jungen Mann wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt evtl. weitere Geschädigte, die ebenfalls zu der Zeit an der Stelle während der Fahrt geblendet wurden oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 auf der Stader Wache zu melden.

2. Unbekannte entwenden Anhänger in Düdenbüttel

Bisher unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Sonntag, den 21.05., 15:00 h und Dienstag, den 23.05., 19:00 h in Düdenbüttel im Eichenweg einen dort abgeschlossenen abgestellten Anhänger entwendet.

Der graue Anhänger mit grauer Plane der Marke EDUARD hat das Kennzeichen STD-S 8200 und stellt einen Wert von ca. 9.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Anhängerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080.

