POL-GÖ: (290/2023) Mountainbike gefunden - Herkunft unbekannt, Polizei sucht Eigentümer

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Kleingartenanlage Auf dem Rattwerder/Fährweg, Dienstag, 06. Juni 2023, gegen 07:45 Uhr

HANN. MÜNDEN (lg) - Im Rahmen einer Kontrolle im Fährweg haben Beamte der Polizei Hann. Münden, am Morgen des 06. Juni 2023, bei einen 46-jährigen Hann. Mündener ein weißes Mountainbike (Foto) festgestellt, dessen Eigentumsverhältnisse bislang ungeklärt sind. Der Mann habe sich zuvor auffällig in den Gärten der Kleingartenanlage Auf dem Rattwerder umgeschaut, sodass in der Folge die Polizei verständigt wurde.

Das genannte Mountainbike wurde, bevor die Beamten eintrafen, von dem 46-Jährigen in einem naheliegenden Busch versteckt. Während der Kontrolle gab der 46-Jährige an, dass das mitgeführte Fahrrad einem Bekannten gehöre. Die Eigentumsverhältnisse wurden überprüft, konnten jedoch nicht verifiziert werden, sodass das Fahrrad durch die Beamten sichergestellt wurde.

Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein Rad der Marke "Scott", Modell "Voltage" in weiß/rot. Die weiteren Ermittlungen dauern an, ein Diebstahl kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541- 9510 entgegen.

