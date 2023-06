POL-GÖ: (287/2023) Vermisste 13-Jährige aus Wollershausen wohlbehalten aufgegriffen

Göttingen (ots) - Göttingen, Kesperhof Samstag, 24. Juni 2023, gegen 20.15 Uhr GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist am Samstagabend (24.06.23) gegen 20.15 Uhr in einem Mehrparteienhaus im Göttinger Kesperhof ein 42-Jähriger durch Stiche mit einem Messer in den Oberkörper schwer verletzt ...

