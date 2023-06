Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (285/2023) 42-Jähriger bei Angriff mit Messer in Göttingen schwer verletzt - 54 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen, U-Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Göttingen (ots)

Göttingen, Kesperhof

Samstag, 24. Juni 2023, gegen 20.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist am Samstagabend (24.06.23) gegen 20.15 Uhr in einem Mehrparteienhaus im Göttinger Kesperhof ein 42-Jähriger durch Stiche mit einem Messer in den Oberkörper schwer verletzt worden. Der Göttinger wurde mit dem Rettungswagen in die Göttinger Uniklinik transportiert und notoperiert. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Polizei nahm den 54 Jahre alten mutmaßlichen Täter noch in seiner Wohnung fest. Er stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Unmittelbar nach der Attacke hatte sich das 42 Jahre alte Opfer in eine benachbarte Wohnung geflüchtet. Deren Bewohner leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. In der Folge fuhren mehrere Streifen- und Rettungswagen die Anschrift im Kesperhof an.

Der 54 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde am Sonntag (26.06.23) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehl gegen den Göttinger wegen versuchten Totschlags.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell