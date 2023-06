Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (281/2023) Unfall mit Falschfahrer auf der B 3 bei Bovenden Mitte Juni - Insassen eines roten PKW als Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

BOVENDEN (jk) - Nicht ganz zwei Wochen nach dem Verkehrsunfall mit einem Falschfahrer auf der B 3 zwischen Göttingen und Bovenden (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5532708 ) dauern die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher an.

Dem 7. Fachkommissariat liegen inzwischen auch Aufnahmen aus der Überwachungsanlage des Bovender Tunnel vor. Die Bilder zeigen, dass der 53-jährige Göttinger bereits in der Unterführung, also schon in einiger Entfernung vor der späteren Unfallstelle, auf der falschen Fahrbahnseite gefahren ist. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Im Weiteren ist zu erkennen, wie der Ford Focus des 53-Jährigen anschließend an der Einmündung zur L 554 neben einem unbekannten roten Wagen anhielt und beide Fahrzeuge einen Moment lang nebeneinander verharrten. Die Ermittler nehmen an, dass der Fahrer oder die Fahrerin des roten PKW den Göttinger auf sein Fehlverhalten aufmerksam machte. Der 53-Jährige fuhr anschließend weiter.

Kurz danach stieß sein Wagen auf der B 3 mit einem in Richtung Bovenden fahrenden VW Golf zusammen. Bei dem Unfall erlitt die 56 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen.

Für die weiteren Ermittlungen ist die Polizei jetzt auf der Suche nach der Fahrerin/dem Fahrer des unbekannten roten PKW, der am 12. Juni im Bereich der Zufahrt zur L 554 neben dem Ford Focus des Göttingers angehalten hat und bittet diese, sich unter der 0551/491-2215 zu melden.

