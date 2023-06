Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (277/2023) Umherlaufender Hund im Raum Niedergandern eingefangen - Halterin bzw. Halter weiter unbekannt

Göttingen

FRIEDLAND (jk) - Im Falle des seit mehreren Tagen im Raum Niedergandern (Gemeinde Friedland, Landkreis Göttingen) umherstreunenden, schwarzen Hundes (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5533863), hat sich eine entscheidende Wende ergeben. Mitarbeitende des Tierschutzvereines Friedland konnten die etwa anderthalb Jahre alte Hündin am Montag (19.06.23) ebenfalls im Bereich Niedergandern einfangen. Wem das Tier (siehe aktuelles Foto im Anhang, Bildquelle Tierschutzverein Friedland) gehört und ob es am letzten Dienstag (13.06.23) am Ortseingang von Niedergandern womöglich ausgesetzt wurde, ist weiterhin unbekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die gesuchte Halterin/den Halter nimmt die Polizeistation Friedland unter Telefon 05504/94 982-15 entgegen.

