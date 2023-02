Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Abfalleimer brannte in Supermarkttoilette

Lübz (ots)

Am Montagabend wurde ein Abfalleimer in der Besuchertoilette eines Supermarktes in Lübz Brand gesetzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll eine 17-jährige Jugendliche Papier in dem Abfalleimer angezündet haben. In der weiteren Folge gelangte Rauch in den Supermarkt, sodass die Brandmelderanlage auslöste. Das Feuer konnte anschließend durch Mitarbeiter des Einkaufsmarktes gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, zu nennenswerten Schäden kam es nicht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung.

