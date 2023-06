LPI-NDH: Einbruch in Tierwarengeschäft

Nordhausen (ots) - Um 04:36 Uhr meldet ein Anwohner aus der Weberstraße 9 in Nordhausen, über Notruf der Landeseinsatzzentrale, dass ihm sein Motorrad ETZ 150 entwendet wurde. Der Mitteiler wollte mit dem Motorrad eine Ausfahrt machen und stellte dieses vor der Tür ab ohne das Lenkerschloss wieder zu sperren. In der Folge brachte er noch einen Müllbeutel zur Tonne und als er wieder kam war das Motorrad weg. In dieser Zeit muss der unbekannte Täter die ETZ in Richtung ...

