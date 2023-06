Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 150er ETZ geklaut

Nordhausen (ots)

Um 04:36 Uhr meldet ein Anwohner aus der Weberstraße 9 in Nordhausen, über Notruf der Landeseinsatzzentrale, dass ihm sein Motorrad ETZ 150 entwendet wurde. Der Mitteiler wollte mit dem Motorrad eine Ausfahrt machen und stellte dieses vor der Tür ab ohne das Lenkerschloss wieder zu sperren. In der Folge brachte er noch einen Müllbeutel zur Tonne und als er wieder kam war das Motorrad weg. In dieser Zeit muss der unbekannte Täter die ETZ in Richtung Rautenstraße davon geschoben haben. Dort konnte er aber niemanden mehr wahrnehmen. Die eingesetzten Streifen prüften den Bereich des Tatortes und Umgebung ergebnislos ab. Nach der erolgten Anzeigenaufnahme begab sich der Geschädigte ebenfalls nochmal auf die Suche nach seinem Motorrad. Um 05:20 Uhr meldet er sich telefonisch beim Inspektionsdienst Nordhausen und teilte mit, dass er sein Motorrad in der Neustadtstraße aufgefunden hat. Die Kollegen kamen erneut zum Einsatz und begaben sich zum Auffindeort. Nach erfolgter Spurensicherung und Ermittlung im Nahbereich wurde dem Geschädigten sein Motorrad wieder übergeben. Ob er seine Ausfahrt noch getätigt hat - ?

