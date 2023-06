Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer vermisst sein Fahrrad? - Täter brachte Diebesgut zur Polizei!

Nordhausen (ots)

Am Samstag Nachmittag erschien ein der Polizei nicht unbekannter Mitbürger auf der Wache im Darrweg und hatte ein blaues Mountainbike bei sich. Er war sehr aufgeregt und schilderte im Anschluss den Beamten dann folgenden Sachverhalt. Gestern Abend (Freitag) habe er im Bereich des Nordhäuser Hauptbahnhofes ein Fahrrad an sich genommen. Grund dafür war, dass das Fahrrad nicht angeschlossen war und er es "schön" fand. Kurze Zeit später wurde er dann im Stadtgebiet von einer ihm unbekannten männlichen Person angesprochen, welche äußerte, dass das Fahrrad ihm gehöre. Nach einem kurzen Gespräch und der Forderung nach einem Eigentumsnachweis fuhr der Täter mit dem Fahrrad davon. Der mögliche Geschädigte lief noch hinterher und forderte weiterhin die Herausgabe seines Fahrrades. Dies tat der Täter jedoch nicht und entfernte sich.

Nachdem er dann ein wenig nachgedacht hatte, so seine eigene Aussage, tat es ihm doch leid und er entschied sich dazu, das Fahrrad am Samstag auf der Diensstelle am Darrweg abzugeben. Das Fahrrad wurde im Anschluss sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Täter eingeleitet.

Wer erkennt sein Fahrrad?

Der Eigentümer des abgebildeten Fahrrades kann sich mit einem Eigentumsnachweis beim Inspektionsdienst Nordhausen melden, wo er dies dann wieder übergeben bekommt.

