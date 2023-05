Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden

Weimar (ots)

Am 27.05.2023 gegen 11:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Weimar darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich ein in den Niederlanden gestohlenes Fahrzeug, nach Ortung durch den Eigentümer, im Stadtgebiet Weimar befinden soll. Eine Absuche blieb zunächst erfolglos. Als Ergebnis einer erneuten Ortung wurde die Ortschaft Isseroda, als möglicher Standort des Fahrzeuges bestimmt. In der weiteren Folge konnte der Hyundai Santa Fe im Bereich der Anschlussstelle Nohra festgestellt werden. Personen waren nicht mehr vor Ort. Das Fahrzeug wurde spurentechnisch untersucht und anschließend zur Eigentumssicherung sichergestellt, sodass eine Rückführung an den rechtmäßigen Eigentümer erfolgen kann.

