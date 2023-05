LPI-J: 20. Geburtstag endet mit Platzverweisen und Aufräumarbeiten

Apolda (ots) - Am 27.05.2023 kam es zu einem weiteren Unfall gegen etwa 09:50 Uhr im Bereich der Straße An der Goethebrücke in Apolda. Hierbei ordnete sich der 47-jährige Fahrer eines Pkw Ford auf der Ausfahrt des dortigen Parkplatzes Netto zunächst auf der linken Abbiegespur ein und der Fahrer eines Pkw Toyota gleichzeitig auf der rechten Abbiegespur. Beide fuhren dann gemeinsam los, wobei sich dann der Fahrer des Ford noch vor dem Abbiegevorgang dazu entschloss, nach ...

mehr