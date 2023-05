LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Apolda (ots) - Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 26.05.2023 gegen etwa 12:35 Uhr in der Erfurter Straße in Apolda. Zu dieser Zeit befuhr die 74- jährige Fahrerin eines Pkw Ford mit ihrem Fahrzeug die Erfurter Straße in Richtung Stadtmitte und kam hierbei aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß das Fahrzeug gegen ein dort geparkten Pkw Opel und beschädigte diesen dabei. Die Fahrerin stoppte kurz, barg ein Trümmerteil ...

mehr