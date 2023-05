LPI-J: Presse PI Apolda

Apolda (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 26.05.2023 gegen 12:30 Uhr in der Hanfstraße in Apolda. Hierbei übersah der 74-jährige Fahrer eines Pkw Opel beim rückwärtigen Ausparken aus einer Parklücke den geparkten Pkw Daimler und es kam zum Unfall. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden von insgesamt etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

mehr