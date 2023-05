LPI-J: Presse PI Apolda

Apolda (ots) - Zu einem versuchten Einbruch kam es im Zeitraum zwischen 26.05.2023, 14:00 Uhr und 27.05.2023, 15:00 Uhr in einem Wohnhaus der Alexanderstraße in Apolda. Dabei verursachten der oder die unbekannten Täter mittels unbekannten Hebelwerkzeug Sachschaden an einer Wohnungstür des Wohnhauses. Zum Glück blieb es bei dem Sachschaden an der Tür in Höhe von etwa 100 Euro und die Tür konnte nicht geöffnet werden. Hinweise zu Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei ...

mehr